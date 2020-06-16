Строительный скандал в центре Киева: что будет с Чкаловским сквером

В Киеве вспыхнул скандал с возможной застройкой Чкаловского сквера, который находится на углу улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого. Рядом с зеленой зоной в центре столицы застройщики планируют возвести очередную высотку. Местные жители встали на его защиту. Они защищают Чкаловский сквер с двухтысячных, когда появились первые попытки застроить этот зеленый островок в центре города.

Горожане справедливо возмутились после того, как земельная комиссия Киеврады на последнем заседании решила возобновить договор аренды земельного участка компании, которая планирует построить возле сквера очередную многоэтажку на 14 этажей. Люди уверены, если строительство начнется, то это просто уничтожит сквер, а район превратится в очередную проблемную зону с засильем припаркованных автомобилей.

Сайт "Сегодня" поинтересовался в Киевраде, что думают там по поводу этой скандальной истории и какие планы у чиновников. Там говорят, что скандальный земельный участок был передан в аренду еще в 2006 году.

"То, что депутаты приняли решение на заседании земельной комиссии, было лишь формальностью. Если арендатор земельного участка ничего не нарушил, он подает запрос на продление аренды на тех же условиях. И комиссия может продлить договор аренды или не продлить. У комиссии нет полномочий отменить договор аренды земельного участка. Поэтому депутаты все сделали верно. Но, наша позиция – однозначная: мы не допустим застройки данного участка. На ближайшей сессии Киеврады мы будет жестко ставить вопрос о расторжении договора аренды, и строить в этом месте ничего нельзя. Думаю, депутаты поддержат такое решение, и скандальная история с попыткой застройки это участка завершиться", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Прокопив, секретарь Киеврады.

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Напомним, Чкаловский сквер был создан в историческом центре Киева в начале 20-х годов прошлого века. В тени огромных деревьев здесь отдыхало ни одно поколение киевлян. В 1925 году в зеленой зоне установили один из семи больших фонтанов Термена, который ранее "обитал" на Софийской площади. Также здесь можно встретить необычные деревянные скульптуры.

Тем временем, в истории со скандальной стройкой недалеко от Пейзажной аллеи – новый поворот. Как рассказали нам в департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, разрешение на строительство здания на Воздвиженке выдало Министерство культуры Украины.

Ранее мы писали, что скандальное здание возводят под обзорной площадкой с видом на Подол. Гора, в которую врезались ради постройки нового здания, оползнеопасная. Тут уже не раз за последние годы происходили крупные оползни, которые засыпали фасады элитных зданий на Воздвиженке.

А еще жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Незалежности ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу, и ее за считаные дни разобрали.

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