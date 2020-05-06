"Скворечник" возле Пейзажной аллеи: стройка оказалась незаконной

В Киеве вспыхнул новый скандал, связанный с незаконной застройкой. Как сообщал сайт "Сегодня", в центре города, в урочище Гончары-Кожемяки, у подножия горы, где расположен Национальный музей истории Украины и каменная стела центра Руси, начали возводить новое здание, врезаясь в склон холма. Уже сейчас высота постройки достигает более пяти этажей, что резко диссонирует на фоне общей застройки.

Фото: Владимир Кулиненко‎, группа "Пейзажная аллея" на Facebook

Реклама

Стоит отметить, что рядом находится новая лестница, которую построили городские власти в 2018 году. Напомним, она является частью туристического маршрутка и ведет с Пейзажной аллеи на Воздвиженку.

"Интересно, какая реакция будет у туристов, если эта "красота" вырастет еще на 2-3 этажа. Это просто безобразие в самом центре Киева", – возмущается киевлянин Александр Сторожук.

Скандальное здание возводят под обзорной площадкой с видом на Подол. Гора, в которую врезались ради постройки нового здания, оползнеопасная. Тут уже не раз за последние годы происходили крупные оползни, которые засыпали фасады элитных зданий на Воздвиженке. Теперь недалеко от лестницы выросло новое здание-"скворечник". Судя по данным со спутника, постройка находится по адресу улица Гончарная, 7-б.

В департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации нас заверили, что градостроительные условия и ограничения они выдавали два года назад, но по другим адресам. Документы выдавались на реконструкцию жилого дома на улице Гончарной, 12-в и на завершение строительства гостиничного-административного здания по адресу Гончарная, 9 в Подольском районе Киева.

"Наш департамент не выдавал градостроительных условий и ограничений по адресу улица Гончарная, 7-б. Скорее всего, строительство ведется незаконно. Судя по фото этой достройки, строители должны были получать от департамента градостроительные условия и ограничения, чтобы потом при наличии согласований получить разрешение на проведение работ. Это обязательное требование, даже если работы проводятся в границах фасада и объект находится в частной собственности", – пояснили сайту "Сегодня" в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Реклама

Там отмечают, что такие разрешения на проведение работ дают именно в Госархстройинспекции. Их инспекторы должны контролировать процесс выполнения работ, а если есть нарушения, принимать соответствующие меры.

В Киевской городской государственной администрации нам пообещали проверить законность данного строительства у подножия горы на Воздвиженке.

Отметим, что незаконные стройки в центре столицы в последнее время стали появляться все чаще. При этом возводят как новые строения, так и надстройки на исторических домах. К примеру, из-за незаконной надстройки в доме на улице Саксаганского, которая появилась на четвертом этаже и заняла даже часть территории соседней квартиры, на доме появились трещины. К счастью, власти города заставляют любителей расширения жилплощади демонтировать подобные "скворечники".

Ранее жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Незалежности ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу, и ее за считанные дни разобрали.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама