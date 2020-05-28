В больнице скорой помощи – вспышка коронавируса: закрыто одно из отделений

В столичной больнице скорой помощи сообщили о нескольких случаях заражения коронавирусной инфекцией. В частности – в отделении кардиологии. Оно пока закрыто, в нем проведены мероприятия по санитарной дезинфекции.

"На сегодня в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся четверо работников. Из них двое – в Александровский больнице (врач-кардиолог и санитарка), еще двое работников больницы госпитализированы по месту жительства в Черниговской области. Еще 16 работников больницы, работающие в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии находятся на самоизоляции. У некоторых подтвержден COVID-19, но на сегодняшний день без клинических проявлений", – говорится в официальном сообщении, которое размещено на сайте больницы.

Там также уточняют, что в больницу попадали пациенты с COVID-19.

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"В больницу поступают больные с различными диагнозами. Бывает, что тестирование пациентов на наличие коронавирусной инфекции дает положительный результат. Для таких больных создана отдельная зона, где их лечат с диагнозом, который стал причиной направления, после чего при первой же возможности, если состояние больного позволяет, перенаправляют в профильное инфекционное медицинское учреждение", – сообщили в больнице.

Там также сообщили, что тестирование работников больницы проводится согласно показаний и без ограничений как экспресс-тестами, так и ПЦР-диагностикой.

"Любой медицинский работник, имеющий характерные для COVID-19 симптомы, контактировал с пациентом и коллегой, у которых подтвержден вирус, может сдать анализ в больнице скорой помощи", – говорится в сообщении.

Напомним, по данным на утро 28 мая, в столице коронавирусная инфекция была обнаружена у 11 медиков. А в Харьковской области выплатят помощь каждому медику региона, заболевшему COVID-19, в размере 10 тысяч гривен.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно вспыхнул скандал с обещанными доплатами врачам. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Степанов заявил, что средства на выплату тройной зарплаты медикам были перечислены в регионы еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами.

Также сообщалось, что заместителя главы Одесской ОГА уволили из-за задержки доплат медикам. Чиновник отвечал за социальные и медицинские проблемы региона, но не справился со своими обязанностями в такой важный период.

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