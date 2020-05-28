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Харьковским медикам, которые заразились COVID-19, выплатят помощь: названа сумма

28 мая, 14:11

Руслан Ровик Руслан Ровик

Решение о выплате помощи приняли на заседании областного совета

В Харьковской области выплатят помощь каждому медику региона, заболевшему COVID-19, в размере 10 тысяч гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании областного совета 28 мая.

"Речь идет об изменениях в программу "Здоровье Слобожанщины". Дополнить одним пунктом – "дополнительное стимулирование работников медицинской отрасли Харьковщины в условиях распространения коронавирусной болезни", - заявил председатель областного совета Сергей Чернов.

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Также он добавил, что в документе "речь идет о том, чтобы медицинские работники, заболевшие COVID-19, смогли получить материальную помощь со стороны облсовета и ОГА в размере 10 тысяч гривен на поддержку и лечение".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно вспыхнул скандал с обещанными доплатами врачам. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Степанов заявил, что средства на выплату тройной зарплаты медикам были перечислены в регионы еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами.

Также сообщалось, что заместителя главы Одесской ОГА уволили из-за задержки доплат медикам. Чиновник отвечал за социальные и медицинские проблемы региона, но не справился со своими обязанностями в такой важный период.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Харьков помощь выплаты медики врачи харьковская область коронавирус

Источник: Сегодня

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