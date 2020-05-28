В Киеве – вспышка СOVID-19 среди медиков: за сутки заболели 11 врачей

По состоянию на утро 28 мая, в Киеве за сутки лабораторно подтвердили 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Каждый пятый из заболевших за сутки – медик.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 54 человека. 11 из них – медики. На сегодняшний день в столице уже 2793 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

Он отметил, что среди заболевших 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым годик и 11 лет, также – 17 мужчин от 18 до 76 лет и пятеро мальчиков – от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел. Когда в сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус одолели 506 жителей города", – рассказал Виталий Кличко.

Реклама

Напомним, по данным Кабмина, по состоянию на 9:15 28 мая в Украине 22382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровело.Только за прошлые сутки в Украине обнаружены 477 новых случаев заболевания. С начала эпидемии от инфекции скончались 669 украинцев (+11). Вылечить от инфекции удалось 8439 человек (+444).

Из-за карантина в Украине запрещены любые массовые мероприятия. Однако школы планируют провести последний звонок, но виртуально. Когда и как будет проходить завершение учебного года в Украине и пройдут ли в школах последние звонки для 11-х классов.

Уже 22 июня в Украине может быть нулевая статистика заболевания COVID-19. Однако ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама