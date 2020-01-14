В центре Киева протестуют против закона о рынке земли: фото и видео

В центре Киева, в том числе, под стенами Верховной Рады проходит акция протеста против принятия в парламенте закона о рынке земли.

Часть протестующих блокируют несколько дорог в центре Киева.

В связи с протестами полиция усилила меры безопасности в центре столицы.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – говорится в сообщении полиции Киева.

Напомним, во время предыдущей акции протеста против открытия рынка земли под Верховной Радой произошли столкновения между активистами-нацдружинниками и полицией.

Как сообщалось, на сайте Верховной Рады уже опубликована сравнительную таблицу поправок в закон о продаже сельскохозяйственной земли № 2178-10. Это значит, что выполнены все формальные процедуры для второго чтения законопроекта.

Напомним, в середине ноября 2019 года депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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