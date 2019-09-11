В "Феофании" прооперировали Эдема Бекирова

Фото: twitter.com/crimeaua1.

В больнице "Феофания" прооперировали освобожденного из российской тюрьмы Эдема Бекирова. Из-за ишемической болезни сердца ему было трудно дышать. Врачи провели коронарное стентирование – восстанавливали протоки кровяных сосудов. 11 сентября в обед его перевели из реанимации в палату.

"Мы выполнили достаточно сложное вмешательство. Была реканализация правой коронарной артерии и стентирование этого сосуда, было имплантировано два стента", – рассказал руководитель центра неотложной и интервенционной кардиорадиохирургии Святослав Денисов.

Врачи говорят, – из все освобожденных украинцев Бекиров был в самом плохом состоянии.

"Это достаточно сложный пациент, но чрезвычайно жизнерадостный. Ему надо менять протез, но это уже вопрос следующего этапа", – говорит заместитель главного врача по медицинской части Андрей Строкань.

В "Феофании" до сих пор остается восемь украинцев, которых после обмена пленными доставили в больницу.

"Вместе с ними восемь их родственников, которые также госпитализированы и находятся на лечении. Сегодня вернулся Олег Сенцов, он госпитализироваться и обследоваться не хочет. Но его мама госпитализирована. Кольченко – в стационаре, Сущенко проходит амбулаторное лечение", – рассказал заместитель главного врача по медицинской части Андрей Строкань.

С утра до вечера с поступившими работают психологи. Врачи предполагают, что в ближайшее время пару пациентов выпишут, но кого именно – не говорят, так как это – врачебная тайна.

Как сообщалось, восемь освобожденных украинцев, которых в субботу встречали в Борисполе в рамках обмена пленными в формате 35 на 35, находятся в клинике "Феофания". Основные обследования пациентам уже провели. Теперь определяются с более специализированными процедурами, в зависимости от диагнозов каждого.

Освобожденных из российских тюрем украинцев разместили в обычных двухместных палатах. У каждой из них – родственники. Врачи особых подробностей о состоянии пациентов не разглашают, однако отмечают, что каждый из них нуждается в психологической помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь".

Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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