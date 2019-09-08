Часть освобожденных украинцев обследуют в госпитале, часть – в "Феофании"

Из аэропорта освобожденных украинских пленников сразу отвезли на реабилитацию. Моряков – в военный госпиталь. А политзаключенных – в Феофанию.

Там их ждали родные и почти весь штат больницы, ведь не было известно, насколько серьезны травмы. В тяжелом состоянии Станислав Клых, его из Борисполя сразу забрала скорая.

Как только Станислав ступил на землю, он перекрестился. Его вывели из самолета, держа под руку. Бывший пленник едва стоит на ногах и говорит шепотом.

На родной земле его отдают заплаканным родителям.

Станислава Клыха осудили в России вместе с Николаем Карпюком, по одному делу. Их обвинили в убийстве российских военных во время первой чеченской войны.

Клыху дали 20 лет, а Карпюку – 22 года заключения. Оба обвинения отвергали. В тюрьме Клыха, по его словам, подвергали пыткам, он был на грани безумия.

В клинику "Феофания" всех политзаключенных доставили на автобусе, а Клыха – в отдельном реанимобиле.

Клых – в самом тяжелом состоянии из всех привезенных сегодня украинцев.

"Началось обследование. Некоторые хотят полностью ​​обследоваться, пролечиться, найти свои проблемы, которые у них есть на данный момент", – говорит заместитель главного врача клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань. "Клых уже находится в реанимации?", спрашивают главврача "Сегодня". "Все, что касается медицинской части, без согласия родственников вам нигде никто не скажет", – отвечает Андрей Строкань.

Родственникам освобожденных, которые в столицу приехали из других городов, позволили остаться в палатах. Они заходят в больницу с пакетами. В них – еда и одежда. Теща Николая Карпюка идет проведать зятя, несет ему чистые футболки.

"Очень красивые", – говорит теща Николая Карпюка. "Долго зятя ждали?", спрашиваем мы. "Пять с половиной лет", – отвечает женщина.

Моряков отвезли в киевский военный госпиталь. Во время захвата в Керченском проливе Андрей Эйдер получил ранение ноги, Андрей Артеменко – глаз и рук. А Василию Сороке перебило сухожилия на руке. В плену ему сделали сложную операцию. В аэропорту сегодня даже повязки на руке не было, однако врачи обследуют каждого моряка.

"Тяжелых состояний, слава Богу, нет. Но углубленный осмотр будет. От его результата зависит время их пребывания здесь", – говорит заместитель начальника Киевского военного госпиталя Александр Циц.

Все освобожденные из плена украинцы могут свободно выходить за пределы медицинских учреждений. А если позволит состояние здоровья, то и вообще уехать домой.

Именно этой уже возможностью воспользовались двое освобожденных украинцев.

Стало известно, что Олег Сенцов и Владимир Балух покинули больницу Феофания, где они обследовались после освобождения из России, остальные бывшие политзаключенные продолжают обследования и анализы.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев.

На возвращение политзаключенных и моряков уже отреагировали на Западе.

Помимо этого, на обмен пленными уже откликнулись украинские политики.

Также мы публиковали официальный список освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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