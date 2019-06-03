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В Киев придет жара до +29 градусов

3 июня, 08:34

Также 3 июня ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в понедельник, 3 июня, ожидается сухая и очень жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов, а ночью будет +15...+17 градусов.

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Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах. Во всех случаях следует звонить "101" и вызывать пожарных.

Ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в Киеве в понедельник жаркая погода может измениться, так как неустойчивая зона с ливнями находятся на юге Киевской области и может "зацепить" грозой и столицу. 

Напомним, ранее сообщалось, что во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области, из-за непогоды обрушилась крыша сцены. А в Чернигове в результате сильного ветра срывало крыши и валило деревья, травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.


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Тег Киев, пожар, погода

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