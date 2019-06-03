В Киев придет жара до +29 градусов
Также 3 июня ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность
В Киеве в понедельник, 3 июня, ожидается сухая и очень жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр.
Так, днем температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов, а ночью будет +15...+17 градусов.
сто
Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах. Во всех случаях следует звонить "101" и вызывать пожарных.
Ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в Киеве в понедельник жаркая погода может измениться, так как неустойчивая зона с ливнями находятся на юге Киевской области и может "зацепить" грозой и столицу.
Напомним, ранее сообщалось, что во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области, из-за непогоды обрушилась крыша сцены. А в Чернигове в результате сильного ветра срывало крыши и валило деревья, травмирован пожилой мужчина.
Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киев придет жара до +29 градусов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В столице Гондураса протестующие подожгли посольство США
После поджога шин пламя перекинулось на здание дипломатического представительства