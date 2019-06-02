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На рок-фестивале Kozak Fest-за урагана обрушилась крыша сцены

2 июня, 03:08

Тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

Во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области, из-за непогоды обрушилась крыша сцены.

Об этом сообщил музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM (@dmitry_shurov)

Он написал, что из-за страшного урагана "на фестивале обрушилась крыша сцены" и "могут быть пострадавшие". В YouTube опубликовано видео, на котором видно, как ветер поднимает  крышу сцены.

Шуров добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

"Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", – написал Шуров.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 77 пострадали в результате обрушения крыши бара на юго-востоке Китая. Инцидент произошел в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

А в Чернигове в результате сильного ветра срывало крыши и валило деревья, травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.


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Тег видео, фестиваль, обвал, сцена, крыша, обрушение, Днепропетровская область

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