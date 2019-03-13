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В Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу

Сегодня, 19:07

На момент инцидента детей в школе не было

В Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу Донбасс На момент инцидента детей в школе не было

В Донецкой области ураганным ветром сорвало крышу школы в городе Мирноград. На тот момент детей в здании еще не было. После происшествия коммунальщики собирают остатки кровли, а бригадир показал обломки профнастила и досок.

"Это все сдуло ветром, сюда все упало. Больше 400 квадратов повреждения, снесло всю крышу", – рассказал бригадир ремонтной бригады Валерий Изюмченко.

Обломки крыши свисали со здания. Их демонтировали спасатели. По словам местных жителей, шквальный ветер здесь не утихал почти сутки.

"Ветер был страшный порывы такие, конечно жутко. Ну наверно это так сделали, крышу вот эти ж стоят, а эта слетела", – рассказала жительница Мирнограда Виктория.

А один из школьников вспомнил, что, увидев, как на земле валяется крыша, очень испугался.

Несмотря на обрушение кровли, уроков не отменяли, а потому школьники пришли на занятия. Чиновники пообещали, что пообещают подлатать крышу, чтобы вода не затекала в классы.

"Будет временное покрытие, то ли это будет рубероид, который мы не будем прикреплять к самой кровле. То ли это будет толстая пленка, для того, чтобы не дать возможности влаги попадать на кровлю", – подчеркнул Александр Брыкалов, городской голова Мирнограда.

За чей счет капитально отремонтируют кровлю, скажут после технической экспертизы. Сейчас сумму ущерба достигает почти полумиллиона гривен.

Напомним, в Киеве в результате непогоды пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Также стихия привела к разрушениям и пострадавшим почти по всей стране.

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Тег ветер, крыша, донецкая область, ураган, непогода

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