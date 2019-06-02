Погода в начале недели: синоптик предупредила о грозах, ливнях и шквалах

Обычный дождь может за несколько минут перейти в сильный ливень со шквалом

Фото: Pixabay

Начало новой рабочей недели в Украине снова будет с грозами, ливнями и шквалами в ряде регионов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Третьего июня грозовые дожди охватят западную часть Украины (на Волыни и в Ровенской области существенные осадки – вряд ли), пройдут в Винницкой, Одесской областях, в районах Кропивницкого, в южной части Киевской области, дойдут до Черкасской области", – написала Диденко.

Согласно ее данным, в понедельник вечером локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть, большинство районов северной части страны. Она подчеркнула, что ситуация сложная, так как обычный дождь может за несколько минут перейти в сильный ливень со шквалом.

Фото: Facebook/Наталья Диденко

"Сейчас – время различных мероприятий на открытом воздухе. Очень внимательно следите за прогнозами погоды, по возможности, не делайте навесы над сценами или над "партерами". Лучше уже подготовить другую защиту для аппаратуры, лучше людям намокнуть, чем травмироваться. Организаторы! Миллион раз уточняйте прогноз погоды и пути возможной эвакуации с места стихии, потом будет спокойнее спать", – подчеркнула она.

Температура воздуха в понедельник будет без особых изменений, +25...+30 градусов, на юге и востоке до +33 градусов.

В Киеве 3 июня будет сухо и очень тепло, температура воздуха составит +27...+29 градусов. При этом погода может измениться, так как неустойчивая зона с ливнями находятся на юге Киевской области и может "зацепить" грозой и столицу.

Напомним, что в Днепропетровской области в результате непогоды обрушилась сцена фестиваля Kozak FEST, вследствие ЧП погиб один человек, еще двое получили травмы.

Мы сообщали о том, что в Чернигове из-за сильного ветра срывало крыши и валило деревья, был травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в этом учреждении не было.

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