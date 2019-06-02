Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Погода в начале недели: синоптик предупредила о грозах, ливнях и шквалах

2 июня, 14:36

Обычный дождь может за несколько минут перейти в сильный ливень со шквалом

Фото: Pixabay

Начало новой рабочей недели в Украине снова будет с грозами, ливнями и шквалами в ряде регионов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Третьего июня грозовые дожди охватят западную часть Украины (на Волыни и в Ровенской области существенные осадки – вряд ли), пройдут в Винницкой, Одесской областях, в районах Кропивницкого, в южной части Киевской области, дойдут до Черкасской области", – написала Диденко.

Согласно ее данным, в понедельник вечером локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть, большинство районов северной части страны. Она подчеркнула, что ситуация сложная, так как обычный дождь может за несколько минут перейти в сильный ливень со шквалом.

Фото: Facebook/Наталья Диденко
Фото: Facebook/Наталья Диденко

"Сейчас – время различных мероприятий на открытом воздухе. Очень внимательно следите за прогнозами погоды, по возможности, не делайте навесы над сценами или над "партерами". Лучше уже подготовить другую защиту для аппаратуры, лучше людям намокнуть, чем травмироваться. Организаторы! Миллион раз уточняйте прогноз погоды и пути возможной эвакуации с места стихии, потом будет спокойнее спать", – подчеркнула она.

Температура воздуха в понедельник будет без особых изменений, +25...+30 градусов, на юге и востоке до +33 градусов.

В Киеве 3 июня будет сухо и очень тепло, температура воздуха составит +27...+29 градусов. При этом погода может измениться, так как неустойчивая зона с ливнями находятся на юге Киевской области и может "зацепить" грозой и столицу. 

Напомним, что в Днепропетровской области в результате непогоды обрушилась сцена фестиваля Kozak FEST, вследствие ЧП погиб один человек, еще двое получили травмы. 

Мы сообщали о том, что в Чернигове из-за сильного ветра срывало крыши и валило деревья, был травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в этом учреждении не было.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег прогноз, непогода, Украина

Вы сейчас просматриваете новость " Погода в начале недели: синоптик предупредила о грозах, ливнях и шквалах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обвал сцены на фестивале: в Днепропетровской области погиб человек, еще двое ранены

Сегодня, 11:53

Спасатели рассказали о мужчине, погибшем под обвалом сцены

Непогода в Украине: без света остались почти 200 населенных пунктов

Сегодня, 08:21

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Ливни вызвали локальные наводнения в Болгарии

31 мая, 21:36

Залитыми оказались подземные переходы и подвальные этажи многих общественных и жилых зданий

В Киеве объявили I уровень опасности из-за грозы

30 мая, 08:23

Днем будет до +27 градусов

Хомчак объяснил, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Троица 2019: когда отмечается и сколько будем отдыхать

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье принцессы

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Сегодня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Сегодня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Вчера, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Видео сброса российским Су-34 бомбы весом в полторы тонны
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь