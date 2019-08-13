В Киеве будет 33-градусная жара, а по области – дожди с грозами

В столице во вторник без осадков

/ Фото: Сегодня

В столице во вторник, 13 августа, будет жаркая и солнечная погода. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха днем поднимется до +31...+33 градусов, а ночью будет +17...+19 градусов.

При этом ясная погода ожидается только в Киеве, а вот по области синоптики прогнозируют грозовые дожди.

В Чернобыле и Тетереве днем будет +29...+31 градус, ночью +16...+18 градусов. В Вышгороде и Фастове днем +30...+32 градуса, ночью +16...+18 градусов. В Борисполе обещают до +31...+33 градусов днем и ночью +16...+18 градусов. В Барышевке и Яготине столбик термометра днем поднимется до +30...+32 градуса, а ночью будет +15...+17 градусов.

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В Белой Церкви и Мироновке во вторник днем будет +31...+33 градуса, а ночью от +16 до +19 градусов.

Напомним, что на прошлой неделе Киев накрыл мощнейший ливень с ураганом. Кратковременный сильный дождь повалил десятки деревьев, в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

Отметим, что в июле столицу дважды накрывали сильные дожди. В результате непогоды были затоплены несколько улиц, повалены деревья и заблокировано движение транспорта. Также новости "Сегодня" писали, что второй месяц лета, по данным метеорологов, был контрастным.

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