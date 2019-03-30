В Киеве иерархи церквей помолились за единство Украины
Предстоятели церквей просили о благословении для Украины
В Киеве на Владимирской горке накануне выборов президента страны, которые состоятся 31 марта, состоялась молитва за единство государства и нации. Службу правили предстоятели украинских церквей перед несколькими тысячами верующих.
В молитве вспомнили о воинах, погибших в боевых действиях на востоке страны, и просили благословения, милости и щедрот Божьих для Украины.
"Господи Иисусе Христе Боже наш, со смирением молитвы обращаемся в этот час испытаний, благослови державу Украину своей милостью и щедротами. Мир и благоденствие, достаток плодов земных и развитие во всем для нее подай", – говорилось в молитве Епифания, митрополита Православной церкви Украины.
Напомним, ранее мы сообщали о переходе на усиленный режим работы СБУ и начале патрулирования украинских городов спецназовцами "Альфы", которые охраняют безопасность в местах возможного скопления граждан – на центральных улицах, вокзалах, аэропортах и возле церквей.
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Отметим, ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.
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