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В Киеве иерархи церквей помолились за единство Украины

Сегодня, 18:28

Предстоятели церквей просили о благословении для Украины

В Киеве иерархи церквей помолились за единство Украины Другие новости Предстоятели церквей просили о благословении для Украины

В Киеве на Владимирской горке накануне выборов президента страны, которые состоятся 31 марта, состоялась молитва за единство государства и нации. Службу правили предстоятели украинских церквей перед несколькими тысячами верующих.

В молитве вспомнили о воинах, погибших в боевых действиях на востоке страны, и просили благословения, милости и щедрот Божьих для Украины.

"Господи Иисусе Христе Боже наш, со смирением молитвы обращаемся в этот час испытаний, благослови державу Украину своей милостью и щедротами. Мир и благоденствие, достаток плодов земных и развитие во всем для нее подай", – говорилось в молитве Епифания, митрополита Православной церкви Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о переходе на усиленный режим работы СБУ и начале патрулирования украинских городов спецназовцами "Альфы", которые охраняют безопасность в местах возможного скопления граждан – на центральных улицах, вокзалах, аэропортах и возле церквей.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

Смотрите также на телеканале "Украина" спецвыпуски "Сегодня" в день выборов, 31 марта 2019 года.

Отметим, ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты,  читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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Тег Киев, молитва, единство, Епифаний

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