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В Киеве на крыше 16-этажки обнаружили церковь-надстройку

13 января, 08:55

Строительство церкви началось еще в 2010 году и уже тогда вызвало немалый разонанс

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Киеве на крыше 16-этажной жилой высотки на Оболони снова заметили полноценную церковь. Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале Kyiv Live.

Сообщается, что строительство церкви-надстройки началось в середине 2010 года над двухэтажной квартирой бизнесмена на улице Героев Сталинграда, 4.

Фото: Kyiv Live

Фото: Kyiv Live

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"Строилась она как обычная мансарда, но в итоге получилась полноценная церковь", – уточняется в сообщении канала.

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В Киевской городской государственной администрации заявляли, что строительство велось незаконно. Новости "Сегодня" ранее писали об этом инциденте.

Ранее жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софиевской 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Отметим, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Независимости ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу.

Напомним, департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА отменил право на выполнение строительных работ на крыше старинного особняка на ул. Леонтовича, 1, напротив Владимирского собора. Ранее вокруг этого дома вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

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Киев церковь оболонь

Источник: Сегодня

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