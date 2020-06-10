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В Киеве на пляжах заметили странную машину, которая ездит по воде (фото)

10 июня, 11:58

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Оранжевый «комбайн» собирает водоросли, из-за которых тонули люди

В Киеве на Гидропарке киевляне заметили странную оранжевую машину, которая ездила вдоль берега по воде. В часности, ее работу наблюдали возле пляжей "Венеция" и "Детский".

Как рассказали в КП "Плесо", "шайтан-машина" – это специальная техника, которая очищает акваторию пляжей на Днепре от водорослей. Ведь подводные "заросли" на пляжах – не только неприятное явление, но и опасное: в 2019 году примерно в 10% случаев спасать пловцов приходилось из-за того, что они запутались в водорослях и не могут самостоятельно выплыть.

"Для выполнения работ задействован плавающий комбайн канадского производства "Aquamarine". В дальнейшем "Aquamarine" будет работать и на других столичных объектах водной рекреации. Акватории официальных муниципальных пляжей Киева очищают от водорослей очередь", – рассказали в "Плесо".

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Напомним, в Киеве с наступлением летней жары горожане ринулись на пляжи города. И хотя температура воды пока недостаточна для официального открытия сезона, зоны у водоемов уже переполнены.

Отметим, в Украине разрешили открыть пляжи в этом сезоне, поскольку ученые пришли к выводу, что на море коронавирус будет гибнуть, а в реках им достаточно сложно заразиться. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале апреля столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров. Таким образом коммунальщики готовят зоны отдых к летнему сезону.

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отдых Киев пляжи киевляне коммунальщики комбайн плесо

Источник: Сегодня

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