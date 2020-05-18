Степанов и Ляшко дают брифинг: онлайн-трансляция

Украина пока никак не может победить заразу, но и бой не проигрывает

Минздрав дает онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине. На нем выступят глава ведомства Максим Степанов и его заместитель – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Напомним, что на утро 17 мая в Украине 18 291 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 514 летальных, 5 116 пациентов выздоровели. Только за субботу зафиксировано 433 новых случая заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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А тем временем в Украине готовятся запустить массовое тестирование на антитела к COVID-19. Тесты иммуноферметного анализа (ИФА) позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. В то же время проведение ПЦР-теста показывает, заражен ли он коронавирусом. Также в Минздраве сделали заявление относительно закупки скандальных аппаратов ИВЛ.

Журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице. В этом видео рассказывается об условиях лечения, истории заболевания и тяжелые моменты борьбы с коронавирусной болезнью:

Видео: tva.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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