В Киеве немного похолодает и пойдут дожди

Температура воздуха в столице днем поднимется только до +10...+12 градусов

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве после ряда погодных рекордов осени температура воздуха в четверг, 7 ноября, немного снизится, также в городе пройдут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в столице днем синоптики прогнозируют +10...+12 градусов, ночью будет +6...+8 градусов.

В Чернобыле, Тетереве, Барышевке и Яготине также днем температура снизится до +12 градусов, ночью будет +4...+6 градусов.

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В Вышгороде, Белой Церкве, Мироновке и Борисполе будет +11...+13 градусов днем и до +8...+9 градусов ночью.

В Фастове ожидается только до +9...+11 градусов днем и до +8 градусов ночью.

При этом новости "Сегодня" писали, что 7 ноября большинство регионов Украины накроют осадки и будет прохладно.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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