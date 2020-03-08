В Киеве объявлен желтый уровень опасности: в чем причина

В Киеве, где зафиксирована вторая в марте самая теплая ночь за последние 140 лет наблюдений, синоптики предупреждают о тумане ближайшей ночью.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
"9 марта ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности – желтый)", – говорится в сообщении.
Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными на дороге.
Ранее синоптик Наталия Диденко сообщила, что в понедельник, 9 марта, в Украине ожидается почти везде по-настоящему весенняя погода – на востоке и юге до +20. Но при этом в некоторых областях немного покапает.
Новости "Сегодня" сообщали, что начало марта в столице также ознаменовалось серией температурных рекордов. Так, высокий температурный фон привел к самой теплой за 140 лет ночи 4 марта.
Отметим, чтопогода и в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.
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