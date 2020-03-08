Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

В Киеве объявлен желтый уровень опасности: в чем причина

8 марта, 22:15

Елена Вус

Ночью в Киеве ожидается сильный туман

В Киеве, где зафиксирована вторая в марте самая теплая ночь за последние 140 лет наблюдений, синоптики предупреждают о тумане ближайшей ночью.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"9 марта ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности – желтый)", – говорится в сообщении.

Реклама

Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными на дороге.

В тренде
Под Киевом мужчина подстрелил полицейского: подробности

Ранее синоптик Наталия Диденко сообщила, что в понедельник, 9 марта, в Украине ожидается почти везде по-настоящему весенняя погода – на востоке и юге до +20. Но при этом в некоторых областях немного покапает.

Новости "Сегодня" сообщали, что начало марта в столице также ознаменовалось серией температурных рекордов. Так, высокий температурный фон привел к самой теплой за 140 лет ночи 4 марта.

Отметим, чтопогода и в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода КГГА туман Укргидрометцентр туман в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепления
Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепленияДругие новости
Тревожная ситуация в Чернобыльской зоне: обнаружены нелегальные поля
Тревожная ситуация в Чернобыльской зоне: обнаружены нелегальные поляУкраина
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве "выросли" необычные цветыДругие новости
Вечные тюльпаны: мастерица продает возле метро в Киеве необычные цветы (фото и видео)
Вечные тюльпаны: мастерица продает возле метро в Киеве необычные цветы (фото и видео)Другие новости
"Тревога, отмена": киевские спасатели ярким клипом поздравили женщин с 8 марта (видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...