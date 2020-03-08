В выходной понедельник украинцев ждет настоящая весна до +20

Март только недавно начался, а погода как в конце апреля

В понедельник, 9 марта, в Украине ожидается почти везде по-настоящему весенняя погода – на востоке и юге до +20. Но при этом в некоторых областях немного покапает. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в центральных областях завтра будет дождь (причем начнется еще с ночи), а температура воздуха довольно высокая – 12-14 градусов. А вот в Днепропетровской области и вовсе ожидается до +20.

На западе синоптики обещают облачность, временами дождь и довольно прохладную погоду – 5-10 градусов.

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На севере страны 9 марта небольшие дожди и 7-13 градусов тепла.

На востоке Украины роскошная погода, сухо и очень тепло – 14-20 градусов. Такая же погода ждет и жителей южных областей – без осадков и до +20.

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В понедельник в Киеве ожидается временами небольшой дождь, в течение дня около 10 градусов.

Отметим, что погода удивляла украинцев не только осенью, но и зимой – аномально теплая температура воздуха, дожди и практически без снега. Мы собрали подборку погодных рекордов осени и зимы.

А тем временем весна в Украине удивляет не меньше, чем предыдущие месяцы. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики сделали прогноз до конца весны.

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