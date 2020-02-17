В Киеве потеплеет до 9 градусов

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве в понедельник, 17 февраля, ожидается потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем будет сухая погода, температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов, ночью будет -1...+1 градус. Утром будет довольно ветрено – до 15-18 м/с.

При этом по области потеплеет до +10 градусов.

Реклама

В тренде В Киеве растет число заболевших гриппом: на карантин закрыли почти три сотни школ

Отметим, что метеорологи уже зафиксировали первый температурный рекорд февраля. В начале месяца столбик максимального термометра поднялся до +10,7 градуса, что на 1,4 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря зацвела вишня.

Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама