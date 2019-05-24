Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве появилась статуя огромного черного быка

24 мая, 10:27

Скульптуру установили на Позняках

Фото: Александр Марущак, Сегодня

На столичных Позняках на улице Княжий Затон появилась необычная скульптура в виде огромного черного быка.

Ее установили над навесом летней площадки. Местные жители активно фотографируют композицию.

Напомним, что в Киеве во дворе дома на улице Волынской, 2, появилась очень страшная детская площадка. После того, как коммунальщики покрасили бетонных зверей, "украшавших" игровую зону, малыши больше там не играются.

Ранее мы писали, что в столице завершается ремонт детской железной дороги в Сырецком парке. Рабочие превратили станцию "Яблонька" в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева. Местные жители уже могут там прогуляться и оценить масштабы проведенных работ. У входа в Сырецкий парк установили муляж паровоза "Ов-2611", который использовался в начале ХХ века. В здании детского вокзала разместится небольшой музей, где можно будет купить сувениры. Помимо полной реконструкции "Яблоньки", рабочие приводят в порядок вторую станцию "железки" "Вишенька". Там покрасили стены, обновили навигацию, расширили платформу и уложили тактильную плитку для слепых. Также железнодорожники ремонтировали детские ретропоезда, вагончики и старинный паровоз немецкого производства, который будет катать гостей парка в праздничные дни. 

Также смотрите, как готовят к туристическому сезону "Туннель любви":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, памятник, позняки

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве появилась статуя огромного черного быка". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вандалы обезглавили статую Владимира Великого в Канаде

Вчера, 17:19

Памятник крестителю Киевской Руси стоял возле церкви святых Владимира и Ольги и был благословлен Папой Римским

В Киеве помыли Монумент Независимости: появились фото

Вчера, 12:22

Помывку должны были сделать еще вчера, однако ее перенесли

В Киеве маленьким основателям столицы подарили праздничные колпаки ко Дню города

Вчера, 10:27

Таким образом малышей подготовили к одному из главных праздников столицы

В Киеве бронзовым основателям города подарили шляпу

21 мая, 11:43

К памятнику малышам приходят сотни людей

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Документалка про менструацию получила Оскар

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

10 причин почему жить одному — здорово

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Польза и вред зеленого лука

Банкиры назвали три причины роста курса доллара в Украине

У внучки сенатора-олигарха отобрали «победу» в шоу «Голос. Дети»

Украина намерена закупать сжиженный газ в США

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Шелковица: полезные свойства и противопоказания

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Бывший замглавы ГосЧС восстановился в должности
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь