В Киеве прошел марш за освобождение заложников Кремля

В акции участвовали пять сотен активистов











В Киеве прошел марш в поддержку украинских политзаключенных в РФ, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Об этом сообщает РБК-Украина.

Движение начали от парка Шевченко. В марше приняли участие около пяти сотен человек. Люди требовали от новой власти освобождения украинских политзаключенных.

Участники марша прошли к зданию Красного креста и после этого продолжили движение в сторону Администрации президента Украины.

Также к маршу присоединилась исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая требует, чтобы украинским врачам дали доступ к украинским пленным.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и три судна, захваченных 25 ноября прошлого года.

Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер Москве заявил, что Москве давно пора освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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