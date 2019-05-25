Четкий сигнал России: Зеркаль объяснила, что значит решение Морского трибунала по украинским кораблям

Россия должна быстро и в полном объеме выполнить приказ Трибунала, говорит украинский дипломат

Елена Зеркаль выступает в Морском трибунале / Фото: @MelnykAndrij.

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить корабли ВМСУ и вернуть их под наш контроль, а также освободить их и вернуть в Украину.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль пишет на своей странице в Facebook.

"Приказ Трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", – подчеркнула украинский дипломат.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле – Arctic Sunrise – Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", – добавила Зеркаль.

Решение зачитал президент Морского суда ООН Пак Чжин Хен / Фото: @MelnykAndrij

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал решение Трибунала исторической победой .

Напомним, Зеркаль просила суд обязать временные меры, требуя от Российской Федерации немедленного освобождения украинских военно-морских судов "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" и возвращения их Украине; приостановления производства по уголовному делу в отношении 24 задержанных украинских военнослужащих и соблюдение новых дел; освобождения 24 задержанных украинских военнослужащих и возвращения их в Украину.

Ранее Зеркаль заявила, что у Киева большие шансы, что Международный трибунал по морскому праву накажет Россию временными мерами – примет решение требованию от Москвы освободить украинских моряков и захваченные корабли.

Напомним, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

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