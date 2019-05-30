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Зеркаль: Россия может освободить украинских моряков без упоминания о решении Трибунала ООН

30 мая, 09:36

Зеркаль отметила, что РФ не имела никакого права задерживать украинские военные суда и наших моряков

Фото: "Громадське"
Фото: "Громадське".

Российская Федерация может освободить захваченных украинских моряков без упоминания о решении Международного трибунала по морскому праву. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире одного из украинских телеканалов. 

В частности, она отметила, что РФ не имела никакого права задерживать украинские военные суда и наших моряков.

"Это незаконно, это нарушает международную морскую конвенцию...", – подчеркнула Зеркаль. 

"Я уверена, думаю, что россияне достаточно скоро своим способом, который никак не будет связан с решением Трибунала, но вернут наших моряков", – добавила Зеркаль. 

"Они это будут представлять как собственное решение, как волю Владимира Владимировича (Путина), и думаю, что так, как было по другому делу, которое касается "Гринпис" и корабля, который называется Arctic Sunrise – они также делали вид, что не исполняют решение Трибунала, но они выполнили все, и даже платили компенсацию", – добавила замминистра.

Напомним, до 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.
 


Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России"Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

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Тег Россия, моряки, ООН, освобождение, трибунал

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Источник:

УНИАН

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