Историческая победа: Морской трибунал потребовал от России освободить украинцев и корабли

Трибунал признал свою юрисдикцию по делу "Украина против России"

Решение зачитал президент Морского суда ООН Пак Чжин Хен / Фото: @MelnykAndrij.

В немецком Гамбурге состоялось оглашение решения Международного трибунала по морскому праву , касающегося временных мер в деле "Украина против России".

Решение зачитал президент Морского суда ООН Пак Чжин Хен.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал решение Трибунала исторической победой. 19 голосов против одного Россию обязали освободить украинские корабли и моряков.

На заседании присутствовала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и другие представители украинской стороны. Российская сторона своих представителей не направляла, как и на слушания по делу 10 мая.

Напомним, Зеркаль просила суд обязать временные меры, требуя от Российской Федерации немедленного освобождения украинских военно-морских судов "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" и возвращения их Украине; приостановления производства по уголовному делу в отношении 24 задержанных украинских военнослужащих и соблюдение новых дел; освобождения 24 задержанных украинских военнослужащих и возвращения их в Украину.

Ранее Зеркаль заявила, что у Киева большие шансы, что Международный трибунал по морскому праву накажет Россию временными мерами – примет решение требованию от Москвы освободить украинских моряков и захваченные корабли.

Напомним, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.

Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

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