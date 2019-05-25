Историческая победа: Морской трибунал потребовал от России освободить украинцев и корабли
Трибунал признал свою юрисдикцию по делу "Украина против России"
В немецком Гамбурге состоялось оглашение решения Международного трибунала по морскому праву , касающегося временных мер в деле "Украина против России".
Решение зачитал президент Морского суда ООН Пак Чжин Хен.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал решение Трибунала исторической победой. 19 голосов против одного Россию обязали освободить украинские корабли и моряков.
На заседании присутствовала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и другие представители украинской стороны. Российская сторона своих представителей не направляла, как и на слушания по делу 10 мая.
Напомним, Зеркаль просила суд обязать временные меры, требуя от Российской Федерации немедленного освобождения украинских военно-морских судов "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" и возвращения их Украине; приостановления производства по уголовному делу в отношении 24 задержанных украинских военнослужащих и соблюдение новых дел; освобождения 24 задержанных украинских военнослужащих и возвращения их в Украину.
Ранее Зеркаль заявила, что у Киева большие шансы, что Международный трибунал по морскому праву накажет Россию временными мерами – примет решение требованию от Москвы освободить украинских моряков и захваченные корабли.
Напомним, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.
Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Историческая победа: Морской трибунал потребовал от России освободить украинцев и корабли". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"У нас много вызовов, дел и идей": Зеркаль объяснила отказ от работы в администрации Зеленского
Карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами, говорит замминистра
Зеркаль: Морской трибунал должен принять решение в пользу Украины
Москва не сможет подать апелляцию на решение суда по временным мерам, отметила замминистра