В Киеве создают трехмерную карту с историческими домами

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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В Киеве запустили социальную инициативу по 3D-сканированию памятников архитектуры столицы с помощью технологии лазерного сканирования.

"В Киеве много заброшенных исторических зданий, которые могут исчезнуть с карты города — их заменят новые торговые центры или жилищные комплексы. Ежегодно в городе исчезают архитектурные комплексы прошлых веков, сменяясь многоэтажными домами или торговыми центрами. Например, мы уже потеряли "Соцгород" — уникальный коттеджный квартал старой застройки возле станции метро "Черниговская", построенный по образцам архитектуры северной Германии", – рассказали инициаторы проекта.

Сейчас специалисты разрабатывают интерактивную карту старых сооружений, которые находятся в зоне риска, а также отслеживают их дальнейшую судьбу. Только в Шевченковском районе столицы активисты проекта "Мапа реновації" нашли около 200 таких объектов, хотя по документам чиновников их не больше 25.

Существующие объекты перенесут в цифровой вид, используя инновационные технологии лазерного сканирования. Они позволяют сохранить не только фотографии и историю зданий, но и цифровой вид фасадов для реставраций и реконструкций.

Специалисты выбрали для проекта значимые архитектурные объекты, которые находятся в зоне риска. Первыми отсканируют:

усадьбу Сикорского, во дворе которой Игорь Сикорский сконструировал первую модель вертолета (ул. Ярославов Вал, 15б),

двухэтажный отселенный дом, построенный в 1902 году по проекту известного киевского архитектора Ипполита Николаева. В начале прошлого века здесь размещалось отделение полиции (ул. Сечевых стрельцов, 91),

правительственную дачу УССР, которая является образцом архитектуры 1930-х. (проспект Победы, 82б/82г).

До конца 2019 года пларируют отсканировать 10 объектов. Обработанная информация будет размещена в открытом доступе на портале "Мапа реновації". Проект не только познакомит с киевской архитектурой, но и объединит жителей города для защиты и восстановления исторических городских объектов.

Позже из цифровых моделей зданий создадут карту города с высоким уровнем детализации и интеграцией систем аналитики. Это может стать новым этапом в развитии направления Smart City. Кроме того, благодаря этому решению люди из любой точки мира смогут изучить историю Киева, не выходя из дома. Проект повысит узнаваемость города и его популярность среди туристов.

"Киев ежегодно теряет свой исторический облик: на месте старинных зданий появляются новые, стирая из памяти жителей архитектуру начала ХХ века. Этим проектом мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме и помочь сохранить уникальные здания. Также мы покажем, что технологии лазерного и лидарного сканирования позволяют сохранять историческое наследие и планировать изменения городской инфраструктуры", — рассказал Максим Севостьянов, директор по развитию бизнеса в EverScan.

Напомним, в апреле 2019-го в столице снесли уникальный памятник науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства жилого комплекса возле станция метро "Лыбедская" застройщик уничтожил уникальное здание водонасосной станции на улице Большая Васильковская, 137, построенной еще в 1908 году.

Ранее киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века. Ее разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.

Ранее сообщалось, что в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", в разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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