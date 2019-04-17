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ФОТОФАКТ. В Киеве старинный особняк продают за 25 миллионов ради сноса

Сегодня, 21:37

Здание на Гоголевской возвели в 1890 году

В столице выставили на продажу старинный трехэтажный дом на улице Гоголевской 32-а в Шевченковском районе. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости.

Собственник здания отмечает, что оно не является памятником архитектуры, поэтому дом отлично "подходит под снос для строительства элитного малоквартирного жилого дома клубного типа". Также он уточняет, что земельный участок дома не оформлен.

Здание примечательно тем, что находится в непосредственной близости от Павловского сквера и вокруг него уже возводят новые ЖК. Здание имеет выгодное расположение – до проспекта Победы можно дойти за несколько минут, а ближайшая станция метро "Университет" находится в 900 метрах от него.

Здание построил в 1890 году немецкий поданный, купец Б. Миллер для собственных нужд. Дом оформлен в стиле историзма з преобладанием архитектуры киевского ренессанса. Этот дом – яркий пример первого киевского строительного бума конца ХIX века. Его удалось спасти во время Второй мировой войны, сразу после ее окончания дом капитально отремонтировали. Однако, мирные времена памятник истории видимо не переживет.

Кстати, на торце здания находиться необычный мурал, созданный французским художником 2Shy, на нем изображен многоуровневый 3-D лабиринт с лестницами по которому бегают странные существа. Уличная картина была написана в период с 25 по 28 октября 2010 года в рамках фестиваля "Muralissimo", который был приурочен к проведению Евро-2012.

Отметим, что рядом стоящее здание по Гоголевской 32-б также находится в стадии разрушения. Напомним, недавно на Большой Васильковской ради строительства жилого комплекса снесли историческое здание водонасосной станции.

Ранее киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века. Ее разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.

Также сообщалось, что в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", в разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого. 

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.


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Тег Киев, снос, застройка, здание

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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