Партия Порошенко призвала харьковских депутатов не голосовать за переименование проспекта Григоренко
В "Евросолидарности" считают, что реванш пророссийских сил не должен пройти
Партия "Европейская солидарность" требует от членов фракции в Харьковском горсовете Ирины Цветковой и Сергея Куценко, проголосовавших за включение в повестку дня сессии вопроса о возвращении проспекту Петра Григоренко названия проспекта маршала Жукова, отозвать свои голоса.
Иначе партия, которую возглавляет пятый президент Украины (2014-2019) Петро Порошенко, будет принимать решение об исключении этих депутатов из партии и инициировать их лишения депутатских мандатов Харьковского горсовета, говорится в сообщении пресс-службы политической силы.
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Партия "Европейская солидарность" считает такие планы харьковских городских властей и городских депутатов прямым нарушением законов Украины и попытками реваншизма пророссийских сил отменить декоммунизацию.
"Мы также призываем всех депутатов Харьковского городского совета проголосовать против переименования проспекта Петра Григоренко", – сказано в заявлении "Европейской солидарности".
Ранее сообщалось, что в Харькове произошли стычки возле памятника маршалу Жукову , снесенного националистами.
Новости "Сегодня" также писали, что у Зеленского отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове . Пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель резко ответила России, посоветовав не вмешиваться во внутренние дела Украины.
Напомним, это не единственная проблема в Харькове, вокруг которой разгораетсся скандал:
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