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В Киеве усилится дождь: мэрия объявила "желтый" уровень опасности

25 мая, 19:44

Руслан Ровик

Дождь в столице станет сильнее, в КГГА предупредили о подтоплениях

В ближайшие часы непогода в Киеве усилится – дождь станет сильнее и может привести к подтоплениям.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

"До 21:00 25 мая дождь достигнет критерия "значительный" (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении мэрии.

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Между тем, в "Киевавтодоре" заверили, что к ликвидации последствий стихии "готовы 72 единицы специального транспорта и специальных средств, в том числе мотопомпы, гидромониторы, насосные станции".

В случае обнаружения подтоплений киевлян призвали обращаться по телефону диспетчерского пункта, который работают круглосуточно: 284-74-19.

Как сообщали новости "Сегодня", Карпаты за неделю до лета засыпало снегом. А 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который оставил ряд населенных пунктов без электричества. Деревья вырывало с корнем, они падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

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Киев погода дождь КГГА непогода осадки погода в Киеве

Источник: Сегодня

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