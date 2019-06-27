В Киеве возобновили работу продуктовые ярмарки: где продают недорогие овощи и фрукты

Ярмарки ранее отменили из-за жары

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве с 28 по 30 июня пройдут сезонные и традиционные сельскохозяйственные ярмарки, которые ранее были отменены в связи с высокой температурой воздуха. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сезонный торги пройдут:

28 июня (пятница) в:

Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т), ул. Академика Курчатова (в пределах Милютенко и Братиславской)

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

Подольском районе – ул. Полковая, 72;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)

Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

29 июня (суббота) в:

Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки");

Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, электротехническая 2 А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т), ул. Академика Курчатова (в пределах Милютенко и Братиславской).

30 июня (воскресенье) в:

Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки");

Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, Электротехническая, 2 -А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т), ул. Академика Курчатова (в пределах Милютенко и Братиславской)

Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Традиционные ярмарки состоятся:

29 июня (суббота) в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул.

Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера);

Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;

Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка).

30 июня (воскресенье) в:

Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

Напомним, в течение первого месяца лета уже было установлено несколько температурных рекордов. В частности, зафиксировали несколько самых жарких за столетнюю историю наблюдений ночей. На фоне установившейся в Украине жары крупные тепличные комбинаты повысили отпускные цены на помидоры до 28-30 грн за килограмм, что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее.

В июне журналисты "Сегодня" проверили, как идет торговля на стихийных рынках:

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