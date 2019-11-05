Первый температурный рекорд ноября и еще 6 самых горячих месяцев в истории наблюдений

В феврале 1990-го потеплело так, что сажали картошку, а лето-2019 побило сразу 5 температурных рекордов

Из архива "Сегодня"

Погода в Киеве в ноябре после теплого и туманного октября уже побила первый температурный рекорд. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"После полудня 4 ноября во Киеве столбик максимального термометра поднялся выше +14,9 градуса. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году", – говорится в сообщении.

При этом метеорологи отметили, что несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения также и рекорда среднесуточной температуры воздуха, который держался с 1996 года.

Конечно же, это не первый температурный рекорд, установленный в Украине.

Февраль 1990 года

В Днепре (тогда еще Днепропетровске) за окном держалась температура +19 °C. Как писали в местных СМИ, в конце месяца дачники даже высаживали картошку – и этот, мягко говоря, ранний урожай не замерз.

5 августа 2010 года

Аномальная жара установила рекорд в Полтаве. Как сообщил журналистам заведующий кафедрой географии и краеведения Полтавского государственного педагогического университета имени Короленко Леонид Булава, такого температурного показателя в Полтаве не было за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1883 года.

"Температура, которая была зафиксирована метеостанцией в этот понедельник + 38,5 градусов, является рекордной. Ранее максимальный показатель в Полтаве составлял +38 градусов", – сказал Булава.

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Географ добавил, что подобный температурный режим на территории области наблюдался в начале прошлого столетия, а также в 1940 году.

"Это связано с колебанием в климате. Такие климатические периоды наблюдаются время от времени, и их протяжность составляет 20-30 лет. Тот, который мы наблюдаем сейчас, начался где-то в 2008-2009 году и продлится, вероятно, до 2030 года", – предположил он.

8 августа 2010 года в Киеве была зафиксирована температура воздуха +39,2°C. Фото: Александр Яремчук

Горячо было не только в Полтаве: абсолютный температурный максимум был зафиксирован сразу в нескольких городах. Например, 8 августа в Киеве было +39,2°C, а в Мироновке – +39,6°C. Чуть позже, 12 августа, до +42°C раскалился Луганск.

30 апреля 2012 года

В этот день в Киеве был зафиксирован температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений – на отметке +30,2°. Предпоследний раз так жарко киевлянам было только в 1881 году.

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Самое длинное метеорологическое лето совпало с проведением в Украине чемпионата Европы "ЕВРО-2012". Летняя погода стояла с 25 апреля по 7 октября. В целом, тем летом средняя температура воздуха в столице составляла +9°C, что на 1,3°C превышало показатель, который считался нормой.

Январь 2018 года

Начало прошлого года также внезапно порадовало украинцев теплом.

"Теплая зима в этом году отметилась неординарными как для января явлениями. В Одессе среди зимы созрела малина, в районах области — распустились первые цветы. В природном парке Прикарпатья и в Харьковском зоопарке не дождались традиционной спячки животных. Сказалась теплая погода и на животном мире. По состоянию на 5 января в харьковском зоопарке из шести обитающих там медведей трое так и не легли в спячку. С похожей проблемой столкнулись и на Прикарпатье. В Галицком национальном природном парке живущие в вольерах медведи до сих пор активны: они так и не почувствовали прихода зимы", — писал 5 января 2018 года корреспондент газеты "Факты".

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Апрель-май 2018 года

Как сообщали в пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, 3 мая жара в Киеве побила три исторических рекорда. По данным метеорологов, апрель 2018 года был на 4,4°С был теплее климатической нормы. Средняя температура воздуха составила +13,1°С, а следовательно, месяц стал самым теплым в столице с 1881 года.

Всего в середине и в конце апреля в Киеве было зафиксировано пять температурных рекордов. Самый теплый день – 29 апреля. Тогда максимальная температура после полудня достигла +26,8°С, а самый холодный – 3 апреля (минимальная температура опустилась до +1,2°С). Также апрель 2018 года стал одним из самым сухим. С 8 мм осадков он занял шестую строчку с 1891 года.

Май в Киеве также начался с рекорда: ночь на 2 мая оказалась самой теплой с 1881 года – столбик термометра не опустился ниже +15,7°С, что на 0,3°С выше, чем предыдущее рекордное значение 1977 года. На тот момент в Украине было жарче, чем в странах Европы или даже Северной Африки – до 30 градусов.

Июнь 2019 года

Летом-2019 жара в Украине побила рекорд XIX века: июнь в этом году стал самым жарким за 139 лет. Почти полмесяца в Украине было до +30 градусов Цельсия.

В общем на протяжении июня синоптики зафиксировали одиннадцать температурных рекордов. Самым жарким выдалась суббота 22 июня. В этот день столбики термометра остановились на отметке + 34. А наиболее прохладным оказался последний день июня, тогда было +13. Температурные рекорды были установлены и во многих странах Европы.

Напомним, что 31 октября в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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