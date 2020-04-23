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В Киевской области коронавирусом заразились еще 12 детей

23 апреля, 14:49

Наталья Руда

Также возросло число жертв. Всего в области уже 12 людей скончались от COVID-19

В Киевской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 61 человека, зафиксирован еще один летальный случай. Всего по области зафиксирован 451 случай COVID-19, умерли 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Новые случаи выявлены:

  • 20 – в Обуховском районе, 15 из которых – в самом Обухове. Всего в районе уже 79 случаев;
  • 15 – в Киево-Святошинском районе. Всего зарегистрировано 148 случаев. При этом в КОГА сообщают, что по состоянию на 8:00 общее число инфицированных в Вишневом, которое относится к Киево-Святошинскому району, составило 63 человека, из которых коронавирус за минувшие сутки подтвердился у 11 человек. Вместе с тем, ранее в облгосадминистрации сообщали об инфицировании только в одном общежитии в Вишневом 78 людей, однако в общей сводке это не отображено.
  • 3 – в Броварском районе. Всего зафиксировано 15 случаев;
  • 1 – в Вышгородском районе. Всего пять случаев;
  • 6 – в Кагарлыкском районе. Всего девять случаев;
  • Первый случай зарегистрирован в Згуровском районе;
  • 2 – в Броварах. Всего 19 случаев;
  • 1 – в Буче. Всего 11 случаев;
  • 4 – в Василькове. Всего 13 случаев;
  • 1 – в Гостомеле. Всего три случая;
  • 7 – в Кагарлыке. Всего 15 случаев.

Из них на стационарном лечении семь человек, на самоизоляции – 54 человека.

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Среди новых случаев инфицирования 12 детей. Всего в области COVID-19 заболели уже 40 детей.

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За сутки выздоровел также один человек, всего выздоровели 33 жителя региона.

Ранее сообщалось, что в Киеве жертвами коронавируса стали уже 20 человек.

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Также новости "Сегодня" писали, что карантин в Украине продлили до 11 мая. Тем временем Европа ослабляет ограничительные меры:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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киевская область коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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