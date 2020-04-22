Карантин 2.0: что власти пообещали сделать для борьбы с коронавирусом

Карантинные ограничения продлевают до 11 мая. Но есть и хорошие новости

Мы приближаемся к первоначальному сроку окончания карантина — 24 апреля, но надежды на ослабление мер по борьбе с коронавирусом оказались напрасными: карантин в Украине продлили до 11 мая. Это решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, 22 апреля. Какие очередные ограничения и новшества ждут украинцев в течение ближайших трех недель, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

В ожидании дня "К"

"При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава, которые свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая. В то же время у нас есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов. Стартовую точку этого плана мы называем "День К". Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По расчетам Кабмина, "День К" должен наступить 12 мая.

Реклама

"У нас есть несколько очень важных задач, которые мы должны сделать до 11 мая. Во-первых, это увеличить количество тестирований на коронавирус. Все последние недели мы продолжаем наращивать количество тестирований", – сказал премьер.

По его словам, в течение последних двух недель этот показатель вырос с 700 до 4700 тестов в день.

"Мы улучшаем обеспечения больниц и медиков, вводим систему Е-контроля самоизоляции как альтернативу обсервации и разрабатываем новые социальные стандарты. Это, прежде всего, ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция. Украина непременно вернется к привычному ритму жизни, но угроза, к сожалению, в ближайшее время не исчезнет. И мы вместе со всем миром должны научиться жить в новых условиях", – сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что на практике для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента "Дія". Кроме того, будут созданы новые правила функционирования для объектов обслуживания населения.

Реклама

"Здесь мы говорим об обязательном социальном дистанцировании, масочном режиме и постоянной дезинфекции в соответствующих заведениях", – отметил глава правительства.

На что потратят 65 миллиардов "коронавирусного" фонда

Кроме того, правительство одобрило порядок выделения средств из фонда борьбы с COVID-19. Финансирование фонда, согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", составляет 64,7 млрд грн. Средства фонда направят на следующее:

В тренде В мире резко увеличилась смертность: какое место занимает Украина

денежная помощь гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19;

единовременная денежная помощь членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19;

меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемии COVID-19.

Финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к Кабмину. После того, как обращение будет обработано и утверждено правительством, окончательное решение о направлении необходимой суммы будут принимать члены бюджетного комитета парламента.

Контролировать расходование средств фонда будут представители законодательной и исполнительной ветвей власти. В конце каждого месяца распорядители в течение пяти дней должны будут направлять информацию об использовании денег в бюджетный комитет Верховной Рады, правительство и Министерство финансов. Отдельный мониторинг использования бюджетных средств будет осуществляться непосредственно Минфином.

Кабмин вернул госконтроль над ценами

Реклама

По-настоящему хорошая новость заключается в том, что Кабинет министров вернул государственный контроль над ценами на продукты и лекарства. Напомним, что вслед за объявлением карантина в Украине подорожали самые популярные товары.

Вот список 10 основных продуктов питания, а также ряда товаров, необходимых для борьбы с COVID-19, на которых Кабмин ввел государственное регулирование цен:

минеральная вода без газа;

птица (тушка куриная);

яйца куриные категории С1;

хлеб ржано-пшеничный;

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

крупа гречневая;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

масло сливочное жирностью 72,5%;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта).

К социально значимым товарам противоэпидемиологического назначения Кабмин отнес ряд лекарственных средств – Paracetamol, Azythromycin, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor. Перечень препаратов еще может быть расширен.

Кроме того, в список вошли антисептики и дезинфицирующие средства – хлоргексин, этанол, средство на спиртовой основе для протирания рук, хлорсодержащие и другие препараты для дезинфекции поверхностей, хлороксиленол, карманный спиртосодержащий антисептик для рук, дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, а также поверхностей, моющие-дезинфицирующие средства для стирки, инструментов и оборудования.

Также включены 20 наименований средств индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, перчатки, костюмы, защитные очки, респираторы FFP2 и FFP3, бахилы и фильтры для масок.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял о том, что карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два года. По его словам, в стране нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики. В то же время глава правительства подчеркивал, что украинцам придется привыкнуть к жизни "в новых условиях" – носить маски, соблюдать дистанцию и определенные правила поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 6592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 624, умерли 174 человека.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама