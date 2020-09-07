В Киевской области из-за коронавируса на "удаленку" перевели более 1500 школьников

В Киевской области, которая не готова к смягчению карантина, из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 1547 учеников, а 14 учреждений среднего образования полностью или частично перевели на удаленный режим.

Реклама

Причиной стало заболевание учеников или преподавателей. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Киевской областной государственной администрации.

"Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская общеобразовательная средняя школа и Ирпенская школа № 15 полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми", - заявили в ОГА.

Педагогов протестировали, а в школах провели дезинфекцию помещений и установили карантин.

Реклама

"Еще три класса обучаются дистанционно в Песковском учебно-производственном объединении, Бучанской средней общеобразовательной школе №5 и Богуславском учебно-производственном объединении", - рассказал глава Киевской ОГА Василий Володин.

Также на самоизоляцию отправили детей, учителей и других сотрудников сферы образования, у которых подтвердили заболевание COVID-19, однако они не контактировали с коллегами и одноклассниками.

В тренде Пожар в элитном районе Киева: спасатели нашли тело погибшего

"В очередной раз прошу всех жителей Киевской области быть осторожными, пользоваться средствами безопасности, и не навлекать опасности на себя, близких, особенно людей из группы риска: с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилых людей, они переносят заболевание особенно тяжело", - призвал Володин.

Кроме того, он напомнил о необходимости уважать окружающих и беречь свое здоровье.

Напомним, что ранее в некоторых областях прошли акции протеста с требованием смягчить карантинные ограничения.

Реклама

Так, в Ровенской области жители Костополя требовали вернуть их детям возможность ходить в школу. А городской совет Ивано-Франковска, вопреки требованию Киева, откроет школы и детсады с 14 сентября, несмотря на "красную зону".

Кроме того, в Ивано-Франковске сотни людей вышли на митинг с требованием не лишать их работы, а их детей – возможности ходить в школу, бизнесмены пришли под стены областной полиции, требуя не превращать их в банкротов.

Видео: kurs.if.ua

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама