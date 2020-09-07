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В Ровенской области жители "красного" города вышли на акцию протеста (фото)

7 сентября, 12:03

Руслан Ровик Руслан Ровик

Люди требовали вернуть их детям возможность ходить в школы

В Ровенской области жители города Костополь, который отнесли к "красной" карантинной зоне, более сотни людей пришли с протестом к районной администрации. Они требовали от местных властей повлиять на отмену дистанционных занятий для школьников.

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Мероприятие заранее анонсировали в социальных сетях, сообщает "Суспільне".

"Наши дети должны идти в школу! Все развлекательные заведения работают, каждый из нас имеет свои обязанности, то есть работает. А детей наших обязаны учить педагогически опытные люди. Предлагаем собраться и протестовать возле нашей районной администрации", – говорилось в анонсе.

К участникам митинга вышел глава Костопольской районной государственной администрации Александр Коваль. Было решено, что протестующие выберут инициативную группу, члены которой и отправились на переговоры с местной властью.

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Как известно, Костопольский район находится в "красной" зоне эпидемической опасности из-за показателей распространения COVID-19. Это значит, что в учебных учреждениях запрещено стационарное обучение, а дети и педагоги обязаны перейти на дистанционное.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске сотни людей вышли на митинг с требованием не лишать их работы, а их детей – возможности ходить в школы. Кроме того, бизнесмены пришли под стены областной полиции, требуя не превращать их в банкротов.

Видео: kurs.if.ua

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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