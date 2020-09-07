Українська
$ 27,73
32,86
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Школы и детсады Ивано-Франковска откроют, несмотря на "красную" зону: названа дата

7 сентября, 12:48

Руслан Ровик Руслан Ровик

Марцинкив заявил о постановлении городского совета вопреки решению Киева

В Ивано-Франковске, который внесен в "красную" карантинную зону, с 14 сентября откроются школы и детские садики.

Реклама

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении на Facebook.

"В следующий понедельник, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские садики и школы", - сообщил градоначальник.

Также он добавил, что соответствующее решение было принято на сессии городского совета.

В тренде
Умер первый львовский кардинал Марьян Яворский
Видео: Facebook Руслана Марцинкива

Кроме того, Марцинкив призвал полицейских не штрафовать предпринимателей, которые работают в эти дни и напомнил, что город был признан самым благоприятным местом для ведения бизнеса в Украине, а также выразил свою признательность бизнесменам за их "давление" на правительство против введения жесткого карантина.

Реклама

Напомним, ранее в Ивано-Франковске сотни людей вышли на митинг с требованием не лишать их работы, а их детей – возможности ходить в школы. Кроме того, бизнесмены пришли под стены областной полиции, требуя не превращать их в банкротов.

Видео: kurs.if.ua

Также мы сообщали, что в Ровенской области жители "красного" Костополя пришли с протестом к районной администрации и потребовали разрешить их детям прийти в школы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

школа Ивано-Франковск карантин детсады детские садики Руслан Марцинкив красная зона

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Степанов назвал регионы-лидеры по заполненности больниц пациентами с COVID-19
Степанов назвал регионы-лидеры по заполненности больниц пациентами с COVID-19Украина
В Черновцах снова протестуют против
В Черновцах снова протестуют против "красной" зоны (фото)Запад
В Черновцах в детсаду нарушали масочный режим
В Черновцах в детсаду нарушали масочный режимЗапад
В
В "красном" Тернополе поезда не будут брать пассажировЗапад
Во Львове от COVID-19 умерла директор детского садика
Во Львове от COVID-19 умерла директор детского садикаЗапад
Зарплаты украинцев: в каких регионах платят больше всего
Зарплаты украинцев: в каких регионах платят больше всегоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять