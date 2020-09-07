Школы и детсады Ивано-Франковска откроют, несмотря на "красную" зону: названа дата

В Ивано-Франковске, который внесен в "красную" карантинную зону, с 14 сентября откроются школы и детские садики.

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Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении на Facebook.

"В следующий понедельник, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские садики и школы", - сообщил градоначальник.

Также он добавил, что соответствующее решение было принято на сессии городского совета.

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Видео: Facebook Руслана Марцинкива

Кроме того, Марцинкив призвал полицейских не штрафовать предпринимателей, которые работают в эти дни и напомнил, что город был признан самым благоприятным местом для ведения бизнеса в Украине, а также выразил свою признательность бизнесменам за их "давление" на правительство против введения жесткого карантина.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковске сотни людей вышли на митинг с требованием не лишать их работы, а их детей – возможности ходить в школы. Кроме того, бизнесмены пришли под стены областной полиции, требуя не превращать их в банкротов.

Видео: kurs.if.ua

Также мы сообщали, что в Ровенской области жители "красного" Костополя пришли с протестом к районной администрации и потребовали разрешить их детям прийти в школы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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