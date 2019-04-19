В Киевской области взяли под круглосуточную охрану избирательные комиссии
Личный состав полиции Киевской области несет службу в усиленном варианте
В пятницу, 19 апреля, полицейские взяли под охрану девять окружных избирательных комиссий на территории Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
"Предварительно правоохранители прошли соответствующий инструктаж по охране окружных и участковых избирательных комиссий при получении и перемещении бюллетеней", – говорится в сообщении.
Личный состав полиции Киевской области несет службу в усиленном варианте, а в Главном управлении продолжает работу ситуационный центр для контроля за состоянием оперативной обстановки во время избирательного процесса и быстрого реагирования на его изменения.
Помогать работникам полиции обеспечивать правопорядок во время проведения второго тура выборов президента Украины будут бойцы Национальной гвардии и общественность.
Напомним, Национальная полиция с 1 апреля открыла 71 уголовное производство по сообщениям о нарушениях избирательного законодательства.
Отметим, что 19 апреля на НСК "Олимпийский" в центре Киева запланированы дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".
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