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В Киевской области зафиксировали подвоз избирателей

21 июля, 15:51

К избирательному участку на школьном автобусе привезли людей пожилого возраста

Фото: Опора
Фото: Опора.

В селе Тарасовка на избирательный участок автобусами подвозят людей, преимущественно пенсионного возраста. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

"В селе Тарасовка к участку №320097 был организован подвоз избирателей школьными автобусами. Подвозили преимущественно пожилых людей. Как отмечает наблюдатель "Опоры", такой подвоз он фиксировал дважды. В первый раз привезли около 15 человек, второй – только одного человека. Согласно словам местных жителей, организатором транспорта на избирательный участок является сельский совет. С представителями сельсовета "Опоре" связаться так и не удалось", – говорится в сообщении.

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При этом подвоз избирателей может расцениваться как возможный контроль за волеизъявлением избирателей. Согласно ч. 2 ст. 6, применение насилия, угроз, обмана, подкупа или любых других действий, препятствующих свободному формированию и свободному выявлению воли избирателя, запрещается.

Ранее сообщалось, что в избирательном округе № 102 в Кировоградской области члены участковой избирательной комиссии (УИК) использовали для хранения бюллетеней кастрюлю вместо сейфа.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.


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Тег выборы, нарушения, киевская область

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