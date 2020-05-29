Українська
$ 26,91
29,62
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Лукьяновском СИЗО появились первые "VIP-клиенты"

29 мая, 19:48

Руслан Ровик Руслан Ровик

Арестанты внесли на счета изолятора 24 тысячи гривен

В Киевском следственном изоляторе появились первые "постояльцы" платной камеры – два человека внесли деньги за пребывание под стражей в улучшенных условиях.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"В нашем пилотном проекте есть два клиента (пилотного проекта с платными камерами – Ред.). Они в Киеве (такие "сервисы" открылись также в Чернигове и Львове – Ред.)", - сказала чиновница.

Реклама

Высоцкая уточнила, что двое арестованных оплатили услугу по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО сроком на один месяц и они находятся в четырехместной камере вдвоем.

"У нас есть 24 тысячи, мы ждем окончания месяца, ведь если их досрочно освободят, должны вернуть деньги за неотбытую часть. И планируем, как мы отремонтируем и представим первую камеру", - добавила она.

Кроме того, замминистра заявила, что на выходных вместе с министром посетят Днепр и Запорожье, в которых также планируют открыть платные камеры в СИЗО.

Также появление таких услуг планируют в СИЗО Харьковской области, Черновцах и других крупных городах Украины.

Реклама

Напомним, ранее Кабмин поддержал экспериментальный проект о введении платной услуги в украинских СИЗО, который продлится до 31 декабря 2021 года.

8 мая 2020 года в Киевском следственном изоляторе открыли четыре платные камеры: одну двухместную, одну трехместную и две четырехместные. Позже к этому проекту присоединились Львов и Чернигов.

Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12000 гривен за месяц.

Во Львове, где есть лишь одна платная камера, сутки пребывания в которой стоят 1000 гривен, неделя – 3500 гривен, а месяц – 4000 грн.

Реклама

В Чернигове сутки комфортного ареста стоят 500 грн, за неделю – 1600 грн, за месяц – 3500 грн.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СИЗО камеры лукьяновское сизо платные

Источник: Укринформ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Козлина ты": Андрей Богдан выгулял собачку в киевском зоопарке (видео)Политика
В Киеве похоронили убитых в Житомирской области ветеранов АТО: фото и видео
В Киеве похоронили убитых в Житомирской области ветеранов АТО: фото и видеоУкраина
В Киеве выявили новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и в социальном центре
В Киеве выявили новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и в социальном центреДругие новости
На Киев надвигается мощный шторм: куда обращаться в случае затопления улиц
На Киев надвигается мощный шторм: куда обращаться в случае затопления улицДругие новости
Владельцы ТРЦ хотят начать работу без открытия метро
Владельцы ТРЦ хотят начать работу без открытия метроДругие новости
Открытие Киевского зоопарка: что увидят киевляне (фото)
Открытие Киевского зоопарка: что увидят киевляне (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять