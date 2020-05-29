В Лукьяновском СИЗО появились первые "VIP-клиенты"

В Киевском следственном изоляторе появились первые "постояльцы" платной камеры – два человека внесли деньги за пребывание под стражей в улучшенных условиях.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"В нашем пилотном проекте есть два клиента (пилотного проекта с платными камерами – Ред.). Они в Киеве (такие "сервисы" открылись также в Чернигове и Львове – Ред.)", - сказала чиновница.

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Высоцкая уточнила, что двое арестованных оплатили услугу по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО сроком на один месяц и они находятся в четырехместной камере вдвоем.

"У нас есть 24 тысячи, мы ждем окончания месяца, ведь если их досрочно освободят, должны вернуть деньги за неотбытую часть. И планируем, как мы отремонтируем и представим первую камеру", - добавила она.

Кроме того, замминистра заявила, что на выходных вместе с министром посетят Днепр и Запорожье, в которых также планируют открыть платные камеры в СИЗО.

Также появление таких услуг планируют в СИЗО Харьковской области, Черновцах и других крупных городах Украины.

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Напомним, ранее Кабмин поддержал экспериментальный проект о введении платной услуги в украинских СИЗО, который продлится до 31 декабря 2021 года.

8 мая 2020 года в Киевском следственном изоляторе открыли четыре платные камеры: одну двухместную, одну трехместную и две четырехместные. Позже к этому проекту присоединились Львов и Чернигов.

Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12000 гривен за месяц.

Во Львове, где есть лишь одна платная камера, сутки пребывания в которой стоят 1000 гривен, неделя – 3500 гривен, а месяц – 4000 грн.

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В Чернигове сутки комфортного ареста стоят 500 грн, за неделю – 1600 грн, за месяц – 3500 грн.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

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