"Терпи, терпи": появились фото из камер Львовского СИЗО

Во Львове из здания следственного изолятора, который находится в здании архитектурного памятника, построенном более 400 лет назад, показали условия, в которых находятся арестанты, в том числе несовершеннолетние.

Как сообщает издание "Діло", в одной из камер, над изголовьями арестантских коек журналисты заметили нанесенные на стену строки стихотворение Василя Стуса:

"Терпи, терпи – терпець тебе шліфує,

сталить твій дух — тож і терпи, терпи.

Ніхто тебе з недолі не врятує,

ніхто не зіб'є з власної тропи".

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Также в кадр попали решетки, которыми забраны не только окна, но и батареи отопления, с развешенной для сушки одеждой "сидельцев".

Несколько фото были сделаны из карцера, куда попадают проштрафившиеся. В нем койку на день пристегивают к стене, чтобы арестант не мог лечь, а на ночь снова опускают.

Кроме того, в СИЗО есть и платная камера, рассчитанная на двоих "постояльцев" – с душевой кабинкой, тумбочками для личных вещей, ковриками у постели, сантехникой и другими прелестями цивилизации, правда, в минимальном "комплекте".

Журналисты отметили, что среди арестантов есть и девять несовершеннолетних – к ним приходят учителя из 55-й школы и занимаются в специально оборудованном классе.

В администрации показали и теплицу, действующую в следственном изоляторе, а также позволили сделать фотографии "меню" подопечных, которое разносят по камерам.

Стоит отметить, что здание Львовского СИЗО "Бригидки", расположенное на улице Городоцкой, построили еще в 1614 году, и изначально в нем располагался монастырь женского ордена Святой Бригиды.

В 1784 году его перестроили и превратили в тюрьму, функции которой здание и выполняло, когда Львов находился под властью Австро-Венгрии, Польши, при немецкой оккупации во время второй мировой войны, СССР и Украины.

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До 80-х годов двадцатого века в этом СИЗО приводили в исполнение смертные приговоры, а накануне Чемпионата Европы по футболу 2012 года рассматривался вопрос переноса изолятора за пределы города.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черниговском следственном изоляторе открылись камеры для арестантов, которые готовы платить за комфорт пребывания под стражей. Оказалось, что сутки "с удобствами" обойдутся сидельцу в 500 гривен, а месячный комфорт – в 3600.

Также новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

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