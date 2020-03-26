VIP-палаты для чиновников с СOVID-19 в Киеве: Кличко рассказал, что будет со скандальным распоряжением

Президент Владимир Зеленский пообещал мэру Киева Виталию Кличко отменить скандальное распоряжение от управления при главе государства, которым киевским больницам приказали организовать спецпалаты для высоктх чиновников, в случае заражения их коронавирусом.

"Я поднял информацию по распоряжению, которое вчера распространили СМИ. Скажу одно: оно было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, МОЗ и обращении на их основании Государственного управления делами при Президенте. Документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения в медико-санитарного обеспечения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана", – сообщил мэр на своей странице.

Он отметил, что в скандальных распоряжениях речь идет о том, что в случае заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия: отдельные палаты, и чтобы рядом находилась государственная охрана.

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"Такая практика всегда была. И не только в Украине. Но... Я разговаривал вчера с Президентом. И он готов, и настроен отменить Приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны!", – отметил Кличко.

Напомним, Александровская больница переполнена пациентами, среди которых и заразившиеся коронвирусом депутаты. Однако СМИ узнали, что якобы Департамент здравоохранения Киевской ОГА разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения "особых пациентов". В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство подобных распоряжений не выдавало.

Также на скандал с VIP-палатами в Александровской больнице уже отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, такие "особенные" условия могут касаться исключительно руководства государства. Ранее Кличко устроил экскурсию по Александровской больнице и показал палату депутатаСергея Шахова, который заражен коронавирусом и сейчас лечится от COVID-19.

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