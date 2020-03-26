"Никаких VIP-палат для чиновников": Шмыгаль отреагировал на скандал

Александровская больница переполнена пациентами, среди которых и заразившиеся коронвирусом депутаты Однако СМИ узнали, что якобы Департамент здравоохранения Киевской ОГА разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения "особых пациентов". В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство подобных распоряжений не выдавало.

"Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников", – написал он в своем телеграм-канале.

Шмыгаль обратился к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения, и призвал проверить информацию о выделении отдельных палат и ждет от них отчета.

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"Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может. Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы", – заявил премьер.

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Как сообщали новости "Сегодня", на скандал с VIP-палатами в Александровской больнице уже отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, такие "особенные" условия могут касаться исключительно руководства государства.

Также Кличко устроил экскурсию по Александровской больнице и показал палату депутата. Мэр зашел в палату к зараженному COVID-19 народному депутату Сергею Шахову.

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