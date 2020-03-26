Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости политики

"Никаких VIP-палат для чиновников": Шмыгаль отреагировал на скандал

26 марта, 14:55

Сергей Мартынец

Глава правительства дал поручение местным чиновникам

Александровская больница переполнена пациентами, среди которых и заразившиеся коронвирусом депутаты Однако СМИ узнали, что якобы Департамент здравоохранения Киевской ОГА разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения "особых пациентов". В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство подобных распоряжений не выдавало.

"Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников", – написал он в своем телеграм-канале.

Шмыгаль обратился к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения, и призвал проверить информацию о выделении отдельных палат и ждет от них отчета.

Реклама

"Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может. Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы", – заявил премьер.

В тренде
Депутаты могут собраться на стадионе: Разумков сообщил подробности

Как сообщали новости "Сегодня", на скандал с VIP-палатами в Александровской больнице уже отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, такие "особенные" условия могут касаться исключительно руководства государства.

Также Кличко устроил экскурсию по Александровской больнице и показал палату депутата. Мэр зашел в палату к зараженному COVID-19 народному депутату Сергею Шахову.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чиновники больницы палата Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пасха дома": Зеленский рассказал, как будем отмечать праздникПолитика
Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городах
Зеленский хочет открыть рынки в маленьких городахПолитика
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план Москвы
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план МосквыПолитика
Чрезвычайного положения не будет: Аваков объяснил почему
Чрезвычайного положения не будет: Аваков объяснил почемуУкраина
Шмыгаль назвал главный источник коронавируса в Украине
Шмыгаль назвал главный источник коронавируса в УкраинеПолитика
Александровская больница переполнена: что сейчас с заразившимися коронавирусом депутатами
Александровская больница переполнена: что сейчас с заразившимися коронавирусом депутатамиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...