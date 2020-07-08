В Украине рекорд по выздоровевшим от коронавируса: новые данные за сутки

С начала эпидемии удалось вылечить более 23 тысяч украинцев

Коронавирусная инфекция снова начинает набирать обороты в Украине. За минувшие сутки, 7 июля, COVID-19 диагностировали у 807 украинцев. Но есть и позитивные новости: в стране зафиксировали рекорд по числу выздоровевших. Вчера болезнь удалось победить 926 украинцам.

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Как говорят данные мониторинговой системы СНБО, всего в Украине COVID-19 заболели 50 414 человек. 1306 зараженных скончались от инфекции (23 человека умерли за последние сутки). Всего с начала эпидемии от инфекции вылечились 23 119 украинцев.

Во Львовской области по-прежнему больше всего зараженных как за сутки (+117), так и за все время эпидемии (6562). Резко увеличилось количество заболевших в Киеве (+114). Далее идут Ровенская (+76), Закарпатская (+75) и Одесская (+65) области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что динамика распространения эпидемии коронавируса в Украине стабилизировалась, а министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает уменьшаться процент заболевших медработников.

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Также мы писали, что недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

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