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Жара не уходит из Киева: синоптики уточнили прогноз погоды

11 сентября, 08:19

Жителей столицы продолжит радовать сухая погода

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве в среду, 11 сентября, ожидается солнечная и безоблачная погода, также будет сухо. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов, ночью будет +12...+14 градусов.

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Скриншот

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При этом погожий день синоптики обещают по всему региону. В Тетереве, Чернобыле, Борисполе, Барышевке будет днем до +27 градусов, а в Фастове, Вышгороде, Яготине, Белой Церкви и Мироновке ожидается до +28 градусов.

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Кроме того, в Киеве 11-16 сентября будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, что в столице на Виноградаре местных жителей удивило осеннее цветение каштанов. В частности, необычное явление заметили на проспекте Порика.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Киев погода прогноз погоды осень погода в Киеве

Источник: Сегодня

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