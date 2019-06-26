Жара в Киеве: спасатели рассказали об уровне загрязнения воздуха

Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в связи с сухой жаркой погодой, отсутствием дождя и ветра в последнее время происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.

"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что температура воздуха в столице в июне побила несколько температурных рекордов.

Так, 11 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года, а ночь 12 июня также оказалась необычайно жаркой: температура не опустилась ниже 21,3 °С. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 °С.. При этом новости "Сегодня" писали, как горожане спасаются от зноя: в парках запустили водные рамки, а врачи советуют отказаться от сладостей и жареного мяса.

Кстати, во время жары диетологи рекомендуют пить домашние лимонады. Как сделать полезные – смотрите в новостях "Сегодня":

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