Киевсовет соберется на заседание после трехмесячного перерыва: что рассмотрят депутаты

Среди запланированных в повестке дня вопросов планируют утвердить реорганизацию двух медучреждений, медики которых выходили на протесты

Киевский городской совет во вторник, 7 июля, соберется на пленарное заседание после трехмесячного перерыва. Напомним, что последнее заседание киевских депутатов состоялось в конце марта. На нем было принято решение о том, что горсовет и его органы могут принимать решения в онлайн-режиме, однако в исключительных случаях на время введения режима ЧС или ЧП в Киеве.

Реклама

Согласно повестке дня работы Киевсовета, сегодня депутаты планируют рассмотреть вопросы выплат нескольким гражданам, утвердить список присяжных по районным судам и принять обращение к Кабмину о передаче Дома имени Игоря Сикорского в коммунальную собственность территориальной общины Киева.

Также на заседании поднимут вопрос реорганизации Киевской городской офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины. Медики этих медучреждений ранее вышли на акцию протеста под КГГА с требованием возобновить финансирование медицинских учреждений.

Сегодняшнее заседание Киевсовета начнется в 11:00 на Крещатике, но в связи с карантинными ограничениями состоится без журналистов и представителей общественности.

В тренде В центре Киева подрались чиновник КГГА и депутат горсовета

Читайте также: В центре Киева возле дома Сикорского завалилась стена

Реклама

Ранее мы писали, что из 120 депутатов Киевсовета 15 избранников пропустили более 50% заседаний комиссий и сессий в течение периода 2016-2019 гг.

Напомним, что столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама