Мэра Киева вызвали на допрос

Мэра вызвали на допрос в качестве свидетеля

Виталий Кличко. Фото: Сергей Ревера, Сегодня|Спорт

Государственное бюро расследований вызвало на допрос главу Киева Виталия Кличко.

Об этом заявила представитель ГБР Анжелика Иванова, – пишет "Зеркало недели".

"Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 число в производстве по использованию коммунальных земель", – сообщила она.

Мэра вызвали на допрос как свидетеля.

Ранее ГБР повторно вызвало Порошенко на допрос.

Напомним, что допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции в феврале 2019 года в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича длился около часа.

При этом тогдашний глава государства успел предоставить суду свидетельские показания по ряду вопросов. В частности, Порошенко рассказал, что так называемый "референдум о независимости" в Крыму в 2014 году не объявлялся, а манипуляции с датами референдума "свидетельствуют о поспешности и незаконности действий российских властей, которые таким образом пытались легализировать действия РФ".

Кроме того, Порошенко рассказал, как в феврале 2014 года посещал Крым в статусе народного депутата Украины для того, чтобы попытаться мирным путем урегулировать нараставший конфликт на полуострове.

Пятый президент Украины подтвердил, что видел во время своей поездки в Крыму военнослужащих России "в зеленой форме" и рассматривает переброс российских войск в Крым без согласования с Украиной как агрессию и аннексию суверенной территории страны.

Также Порошенко рассказал, как на тот момент председатель Верховной Рады Александр Турчинов стал и.о. президента в 2014 году. Глава государство указал, что такое решение было принято в связи с отсутствием связи с Януковичем в тот момент, отсутствием президента на рабочем месте и "потерей управления страной".

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