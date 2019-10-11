Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Очереди в столичные детсады сократились почти в четыре раза

11 октября, 21:43

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии нового детсада

Реклама

Очередь в столичные детсады уменьшилась почти вчетверо. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он проверил ход строительства нового дошкольного учреждения. Трехэтажное здание, говорит, будет готово уже к следующей осени.

Виталий Кличко рассказал об амбициозных планах: построить такое количество садов, чтобы киевляне вообще забыли о таком явлении, как очереди.

"С 2000 по 2014 годы было построено только 14 садов. То есть – один детсад в год. Сейчас, за последние три года, мы построили 26 детских садов, и сократили очередь с 15 тысяч детей до 3 тысяч", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 Шевченковского района столицы. Таким образом, градоначальник решил на собственном примере показать, что прививки – это необходимо.

В прошлом году Министерство образования и науки совместно с МОЗ выдало указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Соответствующий документ с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич был разослан председателям областных и Киевской городской государственной администрации.

При этомВерховный суд Украины ранее окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев дети Кличко очередь садики

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разумков рассказал, когда Рада окончательно утвердит законопроект о столице
Разумков рассказал, когда Рада окончательно утвердит законопроект о столицеВласть
Кличко объяснил причины подорожания ремонта Шулявского путепровода
Кличко объяснил причины подорожания ремонта Шулявского путепроводаКоммуналка
В Украине создана
В Украине создана "Киевская агломерация"Власть
В Киеве сохранятся льготы для участников боевых действий
В Киеве сохранятся льготы для участников боевых действийВласть
Мост ценой в миллиард: в Киеве подорожал Шулявский путепровод
Мост ценой в миллиард: в Киеве подорожал Шулявский путепроводВласть
Надзор за мэром и меньше депутатов: Рада одобрила закон о столице
Надзор за мэром и меньше депутатов: Рада одобрила закон о столицеПолитика

Новости партнеров

Loading...