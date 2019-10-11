Очереди в столичные детсады сократились почти в четыре раза

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Очередь в столичные детсады уменьшилась почти вчетверо. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он проверил ход строительства нового дошкольного учреждения. Трехэтажное здание, говорит, будет готово уже к следующей осени.

Виталий Кличко рассказал об амбициозных планах: построить такое количество садов, чтобы киевляне вообще забыли о таком явлении, как очереди.

"С 2000 по 2014 годы было построено только 14 садов. То есть – один детсад в год. Сейчас, за последние три года, мы построили 26 детских садов, и сократили очередь с 15 тысяч детей до 3 тысяч", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 Шевченковского района столицы. Таким образом, градоначальник решил на собственном примере показать, что прививки – это необходимо.

В прошлом году Министерство образования и науки совместно с МОЗ выдало указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Соответствующий документ с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич был разослан председателям областных и Киевской городской государственной администрации.

При этомВерховный суд Украины ранее окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.

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