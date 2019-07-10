Центр и проспект Победы стоит: Киев "завис" в пробках

Также заторы на улице Дегтяревской и Воздухофлотском проспекте

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

По состоянию на 9:30 на дорогах Киева заметное значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, в заторах остановился Подол – улицы Набережно-Крещатицкая, Братская, Нижний Вал. Наблюдается затруднение движения на улице Глыбочинская, на Владимирском спуске, на Олеся Гончара. Стоит центр города – движение затруднено бульваром Тараса Шевченко и Леси Украинки, по улице Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Жилянской и Казимира Малевича.

Заторы наблюдаются на проспекте Победы, улицах Юрия Илленко, Дегтяревской, на Воздухофлотском, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевским проспектом.

Значительное затруднение движения наблюдается на улице Вадима Гетьмана возле станции метро Шулявская.

Частично движение затруднено мостами Южный, Патона и Северным.

Напомним, то до конца года полностью перекрыли движение на половине Борщаговского моста, ведущей в сторону центра города. На втором этапе (с весны 2020-го) починят вторую половину в сторону Окружной дороги.

КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook даже опубликовало фотографию путепровода на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), полотно которого превратилось в решето.

Как мы писали ранее, в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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